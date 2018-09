Une artiste en Touraine

Rachel Kelly, c'est une voix douce, presque timide, mais qui peur aussi se faire grave et chaleureuse, et même parfois hypnotisante. A travers une ritournelle aux accents pop folk, Rachel sonde les limites du rêve et de la réalité et emporte son public dans un agréable voyage où se mêlent l'amour, la joie, la mélancolie.

Nourrie par Ella Fitzgerald, Laurie Anderson, les incontournables Doors et Pink Floyd, elle nous balade dans son univers.

