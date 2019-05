France Bleu Touraine avec Michto

Chants du voyage

Michto le groupe vous invite à un "voyage gitan", des pays de l'est à la péninsule ibérique et même au-delà

Leur univers est un mélange de musique tzigane et flamenco, avec des textes de chansons en langue rom, en français et en espagnol.

Préparez vos valises pour découvrir ce groupe toute cette semaine qui vous emmènera hors des sentiers Tourangeaux ...

Voilà la petite histoire des chansons:

Poulailler : C'est un avertissement à tous les jeunes qui seraient tentés de faire trop de bêtises, pour leur éviter la prison.

Illusion : C'est l'histoire d'un homme qui refuse de se laisser tenter par un ancien amour qu'il croise au coin de la rue.

Le Tour du Monde en quatre-vingt secondes : C'est un clin d’œil au Tour du Monde de Jules Verne, qui montre que plus le temps passe (plus les technologies évoluent), plus les distances raccourcissent.

Paul Bert : C'est une traversée de la ville de Tours, du point de vue d'un vagabond.

Quiero ver te ("Je veux te voir") : C'est l'histoire d'un père à qui on a retiré sa fille, et qui finit par la revoir des années après.

