France Bleu Touraine Live avec Mirq

Une parenthèse

MIRQ est le projet parallèle du chanteur du groupe de rock français Arcadya.

Ils nous offrent une parenthèse acoustique plus personnelle et intimiste dans la pure veine de la nouvelle scène française.

Leur univers est un savant mélange de textes à la fois poétiques et ciselés, accompagnés par des guitares teintées de sonorités pop et folk.

Entre mélancolie, espoir et une furieuse envie de prendre la mer, laissez-vous ​emporter dans le monde planant de MIRQ.

Présentation des Titres joués en live

Années d'hiver c'est l' histoire d'un couple qui doute et qui à la recherche d'un nouvel équilibre

Bloody Mary Captivante, incendiaire, comme une partie de poker désespérée, elle est le goût du risque, elle est "Bloody Mary"!

Corps à corps Comme une envie de croire que nos enfants seront meilleurs que nous. "Corps à corps" c'est cette petite voix dans nos têtes qui nous pousse à aller de l'avant avec conviction et pour la beauté du geste.

Nos battements C'est cette soif de vivre, de se dire que nos cœurs battent encore et encore même quand on y croit plus.

Château fort Comme un amour forteresse. Un souffle chaud qui effleure nos peaux et qui nous retient.