France Bleu Touraine Live avec Ziako

"Musique guérisseuse à partager!"

Ton Tatouage Copier

J'Voudrais Faire Comme Corto Copier

Pas Radin Copier

Mamie Gizelle Copier

Mon Ile Copier

Originaire de Pontivy, Ziako a posé ses valises en Touraine, il y a déjà quelques années. Petit-fils de batteur, fils de professeur de boxe, bercé dans l'univers de la musique et du sport, il sera sacré vice-champion de France de boxe anglaise en 1989 et 1990.

La première guitare qu'il a vu et entendu jouer, appartenait à son père, cadeau de son grand-père à ses 15ans.

A l'âge de 12ans, Ziako achète la sienne et commence à composer des chansons.

Sa musique ressemble à un hymne au voyage rythmé par le son d’une guitare folk et teinté d’influences sud-américaines.

Ses chansons s’inspirent de rencontres, de voyages et d’amour, pour s’évader et lâcher-prise…