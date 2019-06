France Bleu Touraine live: Malakit, pop et décalé

Chansons pop et chic

Malakit, c'est un trio à cordes et une voix, celle de Juliette Rillard, auteur-compositeur-interprète, elle est à l'origine de cette formation étonnante et détonante.

Leur style vous surprendra, à la fois chic et décalé : quiproquos, petites et grandes questions existentielles font partie de leurs prétextes pour écrire les chansons de leur répertoire.

Malakit, c'est une bouffée d'air et des artistes Tourangeaux qui se distinguent et dont on se souvient de leur passage ...