Une rencontre avec le jazz

Jazz'n Katz c'est d'abord une histoire d'amitié. Autour de la chanteuse Dominique Postel et de sa passion pour le jazz deux musiciens: Robert Zorzi au piano et Frederic Lefèvre à la batterie et aux percussions. Ils se produisent dans le cadre de de festivals locaux, soirées privées, cafés concerts en région Centre.