Un nouvel EP acoustique

Moins d'un an après la sortie de leur dernier album,les Johnson Concorde sont de retour dans les bacs.

Un EP acoustique, donc, dans la foulée du show unplugged que le groupe tourne en parallèle de son Fury White Tour électrique.

La formation tourangelle puise dans ses trois précédents opus énervés et propose six chansons entièrement ré-arrangées pour

l'occasion.

Ces versions de Johnson Concorde font la part belle aux harmonies vocales, tandis que les musiciens jonglent avec les styles : jazz, tango, bossa, swing, folk...

On retrouve, malgré l'absence d'électricité, l'énergie, l'extravagance et la malice qui font la marque de fabrique de Johnson Concorde, au service de chansons tantôt pop, tantôt à tiroirs.