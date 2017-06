Little Big Yaz

Little Big Yaz c'est une âme de destruction massive, une voix profonde et envoûtante... laissez-vous emporter dans son univers hétéroclite, capable d'aller des rires aux larmes sur une musique qui va du rock au blues en passant par le reggae avec une touche orientale. Little Big Yaz c'est des standards revisités et des compositions engagées...