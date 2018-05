Du swing pour tous

La Canne à Swing, c’est avant tout quatre musiciens tourangeaux : Kevin Goubern (guitare lead), Laurent Blet (guitare rythmique), Alexandre Voisin (contrebasse) et Éric Duverger (percussions), passionnés par le swing. Cette formation possède une solide expérience scénique (plus de 400 concerts en six ans). Après avoir revisité le répertoire de Django Reinhardt et plus globalement le répertoire jazz manouche, pour lequel ces musiciens ont une grande admiration, c’est désormais au long des compositions et du choix des reprises q'une nouvelle orientation musicale les anime. En effet, le swing reste présent, mais les percussions (conga, cajon, maracas, triangle...) apportent des couleurs des continents du Sud. La Canne, ce n’est pas uniquement un partage musical, mais aussi un échange convivial de bonne humeur avec le public.

La Canne à Swing - Roger Pichot

La Canne à Swing - Roger Pichot

La Canne à Swing - Roger Pichot

La Canne à Swing - Roger Pichot