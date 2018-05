Live in Touraine

Le Scratchophone Orchestra est une formation originale, fruit de la rencontre et de l’expérience de quatre musiciens confirmés. Ces dix dernières années Clément Royo (Machines / Programmation, Percussions, Guitare), Aurélien Mourocq (clarinette, chant), Armand Delaval (Contrebasse électrique) et Gabriel Bonnin (violon / programmation) ont parcouru la France et l’étranger, notamment au sein de plusieurs formations de musiques swing et nomades (Les Voleurs de Swing, Les Noces Gitanes, Martine on the Beach, Le Gipsy Jukebox, Eldorado, Fingers in the swing)

C’est avec la maturité gagnée au fil du temps, qu’ils ont décidé de concevoir le Scratchophone Orchestra, en fusionnant swing et musiques actuelles. Ils composent un electro-swing raffiné où la voix d’ Aurelien teintée d’une couleur pop se mélange habilement aux samples vocaux de chanteurs Jazz de légende. Dans la même recherche d’équilibre, la clarinette et le violon se mèlent aux vieilles sonorités des orchestres News Orleans des années trente.C’est en live que le groupe prend toute son ampleur avec un set soupoudré de scratchs et rythmé par des beats à la production soignée. Le dancefloor est mis à l’épreuve tout au long du spectacle!

Le Scratchophone Orchestra nous montre avec brio que l’électro swing peut être une musique vivante et sensible… Et sacrément efficace pour faire guincher les foules!

Live in Touraine - Roger Pichot