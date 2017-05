Malakit - Chansons chics et désabusées pour trio à cordes ...

Malakit, c'est un peu un orchestre de chambre servant des chansons grinçantes parfois absurdes ...

Malakit, c'est l'alliance entre le velours flamboyant d'un trio à cordes et les charmes vénéneux d'une voix de sirène, celle de Juliette, offrant un écrin moiré à des chansons désabusées, caustiques ou facétieuses, empreintes de la nostalgie d'un passé d'autant plus magnifique qu'il est révolu.

Histoires d'amour déchues, constat des petits travers du genre humain, réminiscences de blessures de l’enfance ou fantasmes cinématographiques, les chansons de Malakit respirent les cendres d'un romantisme XIXème vampirisé par la musique pop du XXIème siècle, entre le chic des soirées privées où l'on recevait Schubert ou Debussy, le dandysme un tantinet canaille de The Divine Comedy et la décadence assumée de Satie, Gainsbourg, Katerine ou Fontaine.

Initié par l'auteur-compositeur-interprète Juliette Rillard, le sextet originel s’est mué en quartet pour défendre une formule purement acoustique, intimiste, plus nue, plus brute, plus directe, plus charnelle, laissant entendre d’une part l’infinie palette de nuances et de matières sonores que nous offre ce brillant trio à cordes et d’une autre les textes, chantés dans la langue de Molière, teintés de doux désenchantements et d’espiègles émerveillements, entre drame et dérision.