Chanson française poétique

Amoureux de chanson française, Manuela ARVIS et Sylvain PINAULT se sont d’abord rencontrés pour proposer des reprises très personnelles de Barbara, Claude Nougaro, Anne Sylvestre, Jean Ferrat ou Pierre Perret, pour ne citer qu’eux.

Le tour de chant, « LE TEMPS D’UNE CHANSON », était né.

Au fur et à mesure de cette collaboration amicale et artistique, Manuela, également auteure-compositrice au piano, s’est décidée à proposer ses propres chansons.

Les textes parlent du temps qui passe, de l'instant présent à vivre intensément, de l'être ...

A la fois doux, sensible, profond et mélancolique, c'est un cheminement poétique et musical qui touche en plein cœur celui qui sait écouter ...

Née à Bourges en 1976, elle intègre, à 11 ans, un chœur d’enfants qui deviendra le Chœur MIKROKOSMOS. Elle y chantera jusqu’à 24 ans, enchaînant, avec ce chœur prestigieux, les concerts, les récompenses (dont le prix national du Florilège de Tours), les créations d’œuvres de grands compositeurs de musique vocale et les CD.

En 2005, elle crée, avec le guitariste et chanteur Mathieu TOUZOT, le duo ‘De Mémoire de Rose’, pour un voyage poétique en chansons d’amour, avec un hommage particulier à Julos Beaucarne.

De 2005 à 2013, le duo se produira dans de nombreuses salles en Région Centre (Mac Nab de Vierzon ; salle Ockeghem à Tours), en Poitou-Charentes, en Sarthe et en Normandie.

En 2012, elle crée, avec le pianiste, Sylvain PINAULT, ‘Le Temps d’une Chanson’, d’abord dédié à la reprise de chansons françaises.

Le duo se produit alors en concerts privés ainsi que dans de nombreuses salles intimistes d’Indre-et-Loire.

Auteure-compositrice, elle interprète aujourd’hui ses propres chansons, toujours accompagnée par son fidèle acolyte, Sylvain PINAULT.

En 2014, deux de ses chansons sont diffusées sur RADIO FRANCE BLEUE TOURAINE.

En 2015, elle est sélectionnée par le FESTIVAL DE LA CHANSON DE CAFE DE PORNIC (44), dédié aux auteurs-compositeurs et pour une première partie D’Eric TOULIS à la Grange Théâtre de Vaugarni (37), dans le cadre des rencontres autour de la chanson française.

Son premier CD, « L’oiseau Vagabond », qu’elle a arrangé pour piano, violoncelle, violon et bandonéon est sorti fin 2016.