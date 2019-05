Mikka Grytviken trio dans France Bleu Touraine Live

Musiques et chansons

Né en 1971, Mikka Grytviken a grandit auprès d’une mère mélomane et découvre le Blues, le Jazz, la Soul et le Rock très tôt en écoutant les disques que sa maman collectionne.

Alors qu’il est fan de Jimmy Smith, de Jack McDuff, de Stevie Wonder, de Ray Charles et de Joe Sample, c’est en 1991 dans un groupe où il est claviériste et chanteur qu’un ami l’initie à la guitare. C’est alors qu’il se passionne pour la musique de George Benson, BB King, Larry Carlton, Robben Ford, Jimi Hendrix, ou Eric Clapton.

En 1994 il intègre sur la ville de Tours différents groupes de Blues en tant que guitariste et chanteur, et fonde en 1998 le groupe Groove Morning Sir.

En 2002 il collabore avec l'artiste Pop Rock Guillaume Corpard pour l’enregistrement de son troisième album “A Contre Jour” signé chez De Bercy – Socadisc.

Il s’installe en 2003 en Martinique et enrichit son jeu en s’initiant aux musiques des Caraïbes et en travaillant avec de nombreux groupes locaux.

De retour fin 2011 en Touraine, il fonde en 2012 The Souledgers qu'il dirige jusqu'au printemps 2017 et collabore de 2013 à 2015 avec la chanteuse Ivoirienne Christina Goh (La Perle Noire Du Blues) signée chez Plazza Mayor et pour laquelle il écrit les arrangements de deux titres (L'instant et Invisible). Cette collaboration a conduit Mikka sur de très belles scènes aux côté de Christina comme Le Baiser Salé, Le Hall Blues Club, Le Petit Faucheux ou encore le FIP de Montréal.

Il fonde en 2017 le Mikka Grytviken Trio avec lequel il tourne et enregistre durant l'été l'album Corportion Long Stay disponible au format CD depuis Octobre 2018 distribué numériquement par Sept Distribution et physiquement par Ampersound Records.

Voilà l'histoire des chansons:

Soheir

Soheir est une femme d’origine algérienne qu'il a rencontrée en 2015 à Montréal lors d’un festival. Chauffeur de bus et de taxi de métier,elle était leur chauffeur pour tous leurs déplacements. Sa gentillesse et son dévouement les avaient tous touché. Mikka lui avait promis de lui écrire une chanson aux tonalités bluesy.

Tché Mwen Ka Chaloupé

Cette chanson créole dont le titre signifie “Mon cœur balance” est une déclaration d’amour aux gens, à la culture et à l’île de Martinique où il a vécu près de dix années vraiment merveilleuses et inoubliables. Elle est tout particulièrement dédiée aux amis qu'il a laissé là bas.

Night and Day

Night and Day raconte les fantasme d’histoires d’amour bien réelles mais pas toujours totalement réalisées ou avouées ! Quoi de mieux qu’une ballade Blue-Jazz pour oser parler de son jardin secret ?

If The Magic Rules

C’est l’histoire de son premier véritable grand amour de jeunesse. Il avait 6 ans, elle est entrée dans la classe et a durant dix ans illuminé chaque jour de sa vie. Et puis nos études les a conduit sur des chemins différents mais son souvenir continue d’illuminer ses souvenirs et ses rêves. Il a voulu illustrer cette histoire avec un rythme plutôt Pop pour le côté magique et heureux mais avec des harmonies sophistiquées et mineures pour sous entendre la nostalgie qu'il ressens lorsqu'il repense à cette époque de sa vie.

My Crazy Love

On a tous vécu des amours fous voir rendus impossibles par des distances physiques, sociales, temporelles ou spirituelles. Ce groove binaire ternaire et ses harmonies mineures semblent mettre parfaitement en relief les sentiments et les douleurs exprimés par ce texte.