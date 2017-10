Mito le groupe - Né d’une amitié entre Sébastien et Christophe, et d’une passion commune pour la musique MITO a un peu plus de deux ans d’existence.

Sébastien (batteur) nous a rejoint il y a deux ans et Dimitri (bassiste) il y a 3 mois.

Inspiration rock, blues-rock, orientation musicale française

Textes inspirés des expériences de la vie et des différentes rencontres écrits par Christophe

Musique de Sébastien le guitariste