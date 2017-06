Straw Man, une guitare et un harmonica, pour un voyage autour du blues ...

Straw man est un duo guitare / chant et harmonica

Straw Man est un duo blues and roots composé d'Aymeric Simon a la guitare et au chant et de Julien Cormier a l'harmonica. Ils jouent des compositions originales ainsi que des reprises des standard du blues des années 30 jusqu'au années 70 tel que "Devil got my women"- (Skip James),Love in vain-(Robert Jhonson),Going Down south-(R.L Burnside) etc...

Le groupe développe aussi beaucoup d'arrangements personnalisés tout en restant dans l'esprit blues du bayou.

If Trouble was Money - Strawman Copier

Elephant Graveyard - Strawman Copier