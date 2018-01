The Swing Shouters

The Swing Shouters est d'abord un quintet à l'énergie débordante et communicative qui reprend et arrange les grands standards Jazz Swing des années 30' 40'.

Idéale pour la danse et pour cause, le groupe s'est formé autour de l'association de danse "Swing & Shout"

Après plus de 200 concerts en France et en Europe, le quintet décide de développer de nouvelles formules allant du little band (septet) au big band en passant par le rythme and blues des années 50' et la déambulation de la Nouvelle Orléans