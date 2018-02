Ambiance Nouvelle-Orleans

Lorsqu'on fait ce que l'on aime en étant empreint de liberté, on trace un chemin unique puisque personnel.

Quand Didier Marty fait ce qu'il aime, il dirige un brass band, chante le rock'n'roll, joue un thème de

dixieland, s'occupe de la direction artistique d'un album, accompagne une légende du blues, met en scene des trompes de chasse, écrit une chanson, enregistre avec des complices une section de cuivres ou un solo de sax.

La scène, une rêve de gosse devenu réalité..

Qu'il se produise dans un petit lieu ou sur une grande scene internationale, Didier Marty aime par dessus tout le contact avec le public.

Didier Marty est chanteur, saxophoniste, chef d'orchestre, arrangeur, auteur et compositeur. Il a collaboré avec de nombreux artistes en tant que musicien ou directeur artistique et produit plusieurs créations.

En tant que saxophoniste, il participe à de nombreux enregistrements et tournées internationales aux côtés d'artistes de renom : SCREAMIN' JAY HAWKINS, PAUL PERSONNE, JESSE GARON, CAROLE FREDERICKS, LES ENFOIRÉS, LIONEL RICHIE, LINDA GAIL LEWIS et plus récemment VIGON (dont il est le chef d’orchestre).

Dans des registres différents, il a écrit et interprété ses créations avec Marty and the Gang et le Mardi Brass Band (une dizaine d’albums)

Il aura le plaisir d'interpréter ses chansons originales à l'Olympia, à Hong Kong, dans plusieurs théâtres parisiens.

Parallélement, il rend hommage à FATS DOMINO et à la Louisiane avec son groupe les ROLLING DOMINOS dont il est l’initiateur, le chanteur et saxophoniste (cinq albums et plus de deux cents concerts).

Il a créé et dirige le MARDI BRASS BAND