Entre guitares et chansons

ViRGiNiE est une artiste de 29 ans, originaire du sud de la France, à la fois chanteuse, guitariste, auteure, compositrice et interprète. Dès 2007, elle a su toucher de nombreuses personnes à travers le monde et s’est faîte un nom sur Youtube, avec entre autre, son titre: “A Wonderful Day”, filmé en toute simplicité chez elle, atteignant aujourd’hui plus d’un million de vues.

En juillet 2010, elle fait la première partie de Pascal OBISPO au stade Tropenas, Montélimar (26). En septembre 2010, elle décide d’autoproduire entièrement l’enregistrement de l’album DREAMER où se mêlent des compositions à la fois anglo-saxonnes et françaises avec des textes très personnels dans un univers pop-rock. En décembre 2013, elle remporte suite, aux votes du public, l'émission "PREMIERE CHANCE" animée par Cyril MONNIER sur l'antenne nationale de FRANCE BLEU parmi les 400 artistes participant à ce concours. Suite à cette victoire plébiscitée par 74% des auditeurs, elle est l'invitée de l'émission "ON REPEINT LA MUSIQUE", sur l'antenne de FRANCE BLEU National dans les locaux de La Maison De La Radio à Paris, en compagnie de CALI et Michel JONASZ, et animée par Serge POEZEVARA ainsi que ses chroniqueurs Danielle MOREAU et Fabien LECOEUVRE, diffusée le 22 décembre 2013. En Novembre 2014, elle est invitée par Elie SEMOUN à faire la première partie de son spectacle "A Partager" au cabaret La Nouvelle Eve à Paris pour deux représentations consécutives. En mars 2014, elle participe au festival Bruissements d'Elles, à Ballan-Miré (37), un des rares festivals 100% féminin. En Août 2015, elle est invitée à faire la première partie de Liane FOLY à Avoine (37) devant un public de 3 000 personnes. Depuis l'été 2015, elle parcourt les routes et accumule plus de 50 représentations par an sur l'ensemble de la côte Atlantique principalement.