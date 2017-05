The Waverley - Un mélange subtil entre pure tradition folk et éléments de modernité ...

The Waverley

The Waverley est un mélange subtil entre pure tradition folk et éléments de modernité. L’univers de ce trio est empreint de fraîcheur et de délicatesse où les guitares oscillent entre arpèges et rythmiques entraînantes et les voix s’harmonisent en douceur. L’auditeur est ainsi porté dans un cocon pour un moment mêlant compositions originales et chansons traditionnelles folk.

C’est en septembre 2014 que The Waverley voit le jour. Le répertoire traditionnel folk est leur première source d’inspiration. Ces chants aux thèmes souvent sombres (des histoires de pirates, de destins tragiques, de crimes passionnels ou d’amours malheureux) et aux mélodies qui traversent le temps, permettent au trio de développer leur univers. Le groupe entame maintenant un travail de création autour de compositions personnelles.