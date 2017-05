WOUAHZIF ... Un groupe de chansons festives et mélodieuses !!!

WOUAHZIF - Chanson festive

WOUAHZIF c'est qui, c'est quoi ? Un groupe de chansons festives et mélodieuses avec 3 albums, 200 concerts, des éloges de la presse et des médecins qui conseillent ces chansons comme antidépresseurs. Et bientôt les concerts remboursés par la sécu !

WOUAHZIF déploie sur scène toute son énergie et sa bonne humeur communicative en proposant au public, une fête aux rythmes métissés de rock, de reggae, de ska et des couleurs musicales parfois exotiques ou funky.

Des chansons entrainantes, laissant aussi la part belle à des textes poétiques, humoristiques et réalistes.

Difficile de ne pas être séduit par la générosité, l’ambiance conviviale et l’esprit festif de ces musiciens qui ont partagé la scène avec Jacques Higelin, les Fatals Picards, Merzhin, Da Silva, Vermeulen, les Fils de Teuhpu, Le Grand Orchestre du Splendid , Jim Murpple Mémorial, Shoepolishers, Kalffa, Soldat Louis …