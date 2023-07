"Tourner les hélicos", un texte incisif qui n'a pas pris une ride

En 1985 Francis Cabrel se glisse dans la peau d'un reporter pour son sixième album "Photos de voyage". L’artiste chronique l'actualité et prend position.

Dans « Tourner Les Hélicos », Francis dénonce nos révoltes de pacotille et nos préoccupations dérisoires par rapport à ceux qui vivent dans des pays en guerre et dont la seule ambition est de rester vivant. Il vilipende les privilégiés qui font semblant de jeter un œil sur la misère du monde, retournant aussitôt à leur vie narcissique et étriquée...