Gare-toi là !

La voiture France Bleu Gard Lozère s'est garée à Uzès à l'occasion du marché qui a lieu tous les mercredis. Micro dans une main, sac de courses dans l'autre, nous avons échangé avec les différents commerçants.

Confiseurs d'olives françaises, sirops, liqueurs, boulanger, primeur, fleuristes ou apiculteurs, on trouve de tout !

De bons produits, certes, mais aussi une convivialité et une chaleur typiquement uzétienne. L'art de discuter et d'échanger tout en remplissant son sac cabas. Fureter dans les allées fait aussi parti de la balade type lorsque l'on vient au marché d'Uzès, place aux Herbes.