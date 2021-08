Génération Goldman

Goldman et Jones clament leur amour de la musique.

Goldman s'inspire du vécu du trio pour écrire « 1,2,3 ». Il raconte comment en vivant dans des pays aussi différents que les Etats Unis, le Royaume Uni et la France, Carole Fredericks, Michael Jones et lui-même ont entendu un jour à la radio, ce rythm and blues qui a changé leur vie.

