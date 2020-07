Back In USSR

Le républicain Richard Nixon est élu à une courte majorité président des États-Unis devant le démocrate Hubert Humphrey et le candidat indépendant George Wallace. En France, le prix Femina est décerné à Marguerite Yourcenar pour L’œuvre au noir.

Dans le domaine musical, l’événement majeur de ce mois de novembre est la sortie du double album The Beatles, plus connu sous les noms de White Album ou Double Blanc. La chanson d’ouverture s’intitule Back In The USSR. Accrochez vos ceintures…