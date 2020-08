Souvenirs Souvenirs comme le chante Johnny Hallyday… En mars 1964, Peter Sellers fait rire aux larmes dans le premier volet de La Panthère rose de Blake Edwards et Brigitte Bardot séduit encore et toujours dans Une ravissante idiote d’Édouard Molinaro.

Les Beatles, eux, franchissent une nouvelle étape avec leur sixième 45 tours britannique, Can’t Buy Me Love et You Can’t Do That, deux chansons extraites de l’album A Hard Day’s Night disponible quelques mois plus tard, le 10 juillet précisément.