En librairie on peut acheter La Révolution sexuelle de Wilhem Reich et Raison et Révolution d’Herbert Marcuse. Au cinéma, on peut voir La Piscine de Jacques Deray avec Alain Delon et Romy Schneider. Quant aux Beatles, en plus de donner un concert sur le toit d’Apple devant des Londoniens à la fois surpris et conquis, ils enregistrent la très rock’n’roll Get Back.