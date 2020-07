Ce début d’été se déroule au rythme de (I Can’t Get No) Satisfaction des Rolling Stones et de Mr Tambourine Man des Byrds.

C’est aussi au mois de juillet que sort Help! en 45 tours, la chanson qui donne son nom au cinquième album des Beatles et à leur deuxième long-métrage réalisé par Richard Lester.

« Help, I need somebody » chantent ensemble John, Paul et George