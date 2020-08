La grand-messe pop réunit Crosby, Stills, Nash & Young, les Who, Country Joe McDonald ou encore Jimi Hendrix devant plusieurs centaines de milliers de jeunes. Quinze jours plus tard, cette fois sur l’île de Wight, le rêve « peace and love » se poursuit avec les Who, Joe Cocker et… Bob Dylan, qui était absent à Woodstock.

Trois Beatles — John, George et Ringo — sont présents à l’île de Wight pour assister à l’événement Dylan. Ce même mois, ils mixent _I Want You _qui va conclure la face A de l’album Abbey Road…