Janvier 1967. Dans les salles de cinéma, sont à l’affiche La Comtesse de Hong Kong de Charles Chaplin, avec Sophia Loren et Marlon Brando, et Made In USA de Jean-Luc Godard avec Anna Karina et Jean-Pierre Léaud.

Anna Karina, justement, est l’héroïne d’Anna, un téléfilm diffusé le 13 janvier dont la musique est signée Serge Gainsbourg. Elle y chante Sous le soleil exactement. Au même moment, de l’autre côté du Channel, les Beatles sont en studio. Ils enregistrent Penny Lane…