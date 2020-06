France Bleu célèbre les soixante ans des Beatles. Des premières prestations scéniques à Hambourg en août 1960, de « Love Me Do » en juin 1962 jusqu’au dernier single « Let It Be » en 970, les Beatles ont enregistré 13 albums et composé près de 200 chansons.

Quelles petites histoires se cachent derrière « Help », « Michelle », « Day Tripper », « Eleanor Rigby » ? Get Back, le son des Beatles raconte la création de 40 succès des Fab Four. Une saga écrite par le spécialiste des Beatles Philippe Margotin et racontée par Chloe Dunn. Série : Get Back le son des Beatles 40 épisodes de 4 minutes

Auteur : Philippe Margotin

Narratrice : Chloé Dunn

Mixage : Arnaud Bourg

Contributions Internet : Mireille Fontaine

Direction de production et réalisation : Stéphane Deschamps

ACR Grand Est - 2020