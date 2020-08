Un homme et une femme de Claude Lelouch obtient la Palme d’or au festival de Cannes. La musique est signée Francis Lai. Bob Dylan se produit pour la première fois à Paris, sur la scène de l’Olympia. Dans les hit-parades, Paint It Black des Rolling Stones n’est plus très loin de Love Me Please Love Me de Michel Polnareff.

Pendant ce temps, les Beatles enregistrent l’album Revolver avec un drôle de sous-marin jaune, Yellow Submarine…