A la découverte des Landes de la Petite Suisse à Désertines

Des landes riches d'une faune et d'une flore variées

Nous partons en direction de Désertines dans l'Allier, juste à côté de Montluçon. Là-bas nous allons découvrir les Landes de la Petite Suisse. Un site naturel digne d'intérêt et qui constitue un refuge pour bon nombre d'espèces animales et végétales. Les Landes de la Petite Suisse sont gérées par la Conservatoire d'Espaces Naturels Allier via une ORE, Obligation Réelle Environnementale signée entre les communes de Domérat, Désertines et le CEN Allier. Romain Deschamps est l'un des membres du Conservatoire, c'est notre guide à travers cette balade.

Découvrez le site internet du CEN Allier ICI