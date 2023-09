H2O en balade avec le naturaliste et photographe Frank Pizon

A l'occasion de la sortie du nouveau livre de Frank Pizon (naturaliste, photographe et documentariste), livre intitulé "Allier Nature", nous sommes partis en balade en sa compagnie dans la Réserve Naturelle du Val d'Allier

Je vous propose de suivre les pas d’un passionné de nature. Il s'agit du naturaliste et photographe Frank Pizon, qui arpente l’environnement du Bourbonnais depuis plusieurs années afin de photographier et filmer les paysages de l’Allier et ses acteurs. Oiseaux, mammifères ou encore insectes. Il a signé plusieurs beaux documentaires diffusés sur France 5 et ARTE. Cet enfant du Bourbonnais a aussi édité deux magnifiques ouvrages, le 1er intitulé « De nature Bourbonnaise » et le deuxième (qui vient de paraître intitulé « Rivière Allier ». C’est justement le long de la rivière Allier, dans la Réserve Naturelle Nationale du Val d’Allier que je vous invite à partager sa passion pour la nature et sa fascination pour la rivière.

Découvrez le site de Frank Pizon ICI