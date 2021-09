Koko Family, des actions pour banaliser l'allaitement en public dans le nord Finistère

Koko family est une association créée par des parents de Plouguerneau (29) - Camille et Chloé de Clayre - pour les parents et pour les enfants. Un lieu de rencontre et d’échanges autour des parentalités et apporter un nouveau regard bienveillant sur l’allaitement, un geste maternel souvent sexualisé et vu comme obscène.

L'OMS (Organisation mondiale de la Santé) recommande d’allaiter jusqu’à 6 mois le nourrisson et de le faire "à la demande", une recommandation qu'à suivi à la lettre Maylis, une jeune bordelaise qui témoignait sur internet de son agression en mai dernier alors qu'elle nourrissait son bébé dans un commerce. Ce fait divers qui vient s'ajouter aux réflexions que subissent les jeunes mamans qui allaitent, a poussé Chloé de Clayre a lancé Koko Family.

L'association créé aussi "Feeding Good", une carte interactive des cafés, restaurants et commerces dans lesquels, on est certain d’être bien accueilli pour nourrir son bébé. A Brest, la librairie salon de thé "Comme Les Grands à Brest", "Louli des bois" qui vend des porte-bébés, des écharpes de portage et des couches lavables bio et enfin la cave-resto bio "La bouteille à la mer", sont les 3 premiers commerces à avoir signé la charte "Feeling Good". 3 autres sont en cours et la carte s'entendra plus largement à l'ensemble du Finistère... et au delà.

Outre une photo avec une dizaine de mères le 5 septembre dernier à Brest, réalisée par Chloé de Clayre qui est photographe et cinéaste, pour faire prendre conscience du problème que cause à certains l'allaitement en public, Koko Family propose des ateliers sur l'allaitement, le microbiote, la gestion de la fatigue dans le couple (en novembre 2021) ou la médicalisation de l'accouchement en présence d'une infirmière en octobre prochain.

Plus d'infos sur le site kokofamily.fr