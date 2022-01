Aurélien Mineur, le rouennais de Lego Master saison 2

le 28 décembre dernier M6 a lancé la deuxième saison de Lego Master. Après avoir réuni 4 millions de téléspectateurs pour la saison 1, revoila Eric Antoine et ses briques en folie. Epreuves encore plus spectaculaires, de sacrés défis techniques à relever pour les candidats, et parmi les candidats cette année, Aurélien Mineur 33 ans chef de cuisine au Bar au Huitres place du Vieux Marché à Rouen. Il nous raconte les coulisses de l'émission et sa passion pour ces briques qui ont marqué notre enfance.