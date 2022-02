Fait "d'hiver" en 1951 : un père noël brûlé à Dijon

250 enfants témoins

L'historien et professeur à l'université de bourgogne, Jean-Pierre Garcia nous raconte les origines et les retentissements de cet événement historique dijonnais. Devant une foule d'enfants, les chrétiens dijonnais mettent le feu à un mannequin symbolisant le père-noël. En 1951, nous sommes moins de dix ans après la libération. Le sentiment d'envahissement des américains est fort en France et en Côte-d'Or. Ce jour-là, les croyants chrétiens disent "lutter contre le mensonge". C'est le début de la commercialisation de cette fête religieuse et de la toute puissance américaine en Europe de l'ouest.