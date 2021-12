Famine à Dijon en 1481

Petit âge glaciaire

Entre le début du XIVe et la fin du XIXe siècle une grande partie de l'Europe de l'ouest subit une période de froid inhabituel. Les glaciers alpins ont notamment grossis pendant cette période. Les anomalies climatiques les plus catastrophiques sont les étés pluvieux et les hivers extrêmement rudes. Aussi, les céréales qu'on consomme à cette époque ne sont pas adaptées à ces températures froides. Les récoltes sont donc en danger.

Le Climat à Dijon

Dès l'été 1480, on note un rafraîchissement à Dijon. Les vendanges de cette année-là ne commencent qu'en octobre. Le petit âge glaciaire suit son cours pendant l'hiver 1480 qui est très froid. Toutes les rivières sont gelées en Europe et en Côte-d'Or. La mer du nord sur les côtes flamandes est aussi gelée. Dans les champs, les semailles sont donc gâchées. Suivent ensuite des inondations au printemps et durant l'été 1481 de la pluie et du froid. La famine s'installe alors en décembre 1481.

Les rivières gelées en hiver 1480 © Getty

Les prix flambent

Les stocks dans le grenier et les grandes ont considérablement diminués. Ce qui conduit inévitablement à une augmentation des prix. En 1481, deux mois après les moissons on note déjà une première pénurie. La pauvreté progresse. En décembre on coupe tous les budgets municipaux qui ne vont plus que servir à la crise. Pour faire face au manque de matière première, on diminue le poids du pain par deux. En juillet 1481, un pain pèse 17 onces. Il n'en fait plus que 8 en décembre de la même année.

Les migrants affamés

Venus du Doubs et de l'Ain, 1800 migrants fuient les mauvaises récoltes et les guerres de succession. Ils viennent chercher secours à Dijon. La ville s'organise et met en place ce qu'on appelle "le nourrissement des pauvres". Ces migrants affamés vont être logés dans les hôpitaux des monastères et des couvents jusqu'en 1483, puis dans une grange à l'extérieur des remparts. Pour leur apporter toute l'aide dont ils ont besoin, huit femmes de la bourgeoisie redistribueront même les aumônes à ces nouveaux dijonnais.