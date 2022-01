Game of Thrones de Bourgogne, le terrible destin de Jean Sans Peur

Très forte personnalité

Les témoignages de son époque, entre le XIVe et le XVe siècle le décrivent ainsi : " un petit homme noir, avec des yeux bleus, au plein visage, au regard ferme, au menton dur, à la tête massive et écrasée, il est sans finesse et sans grâce, parle avec difficulté ".

Portrait de Jean Sans Peur © Radio France

Quand son père, Philippe le Hardi meurt en 1404, Jean sans Peur a 33 ans. Malheureusement pour lui, il ne retrouvera jamais les privilèges de son père au Conseil du roi France. Une injustice que le nouveau Duc de Bourgogne va transformer en haine maladive envers le duc d'Orléans, qui lui a une grande influence auprès du roi.