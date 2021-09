Histoire des pierres tombales médiévales dans les églises dijonnaises

L'historien

La passion pour les pierres tombales de Guillaume Grillon date de son enfance. On le comprend assez bien quand on imagine un chevalier sculpté dans la pierre, représenté les yeux fermés et son épée serrée contre sa poitrine. Devenu historien, le docteur Guillaume Grillon rédige la thèse L’ultime message : étude des monuments funéraires de la Bourgogne ducale (XIIe – XVIe siècle) en 2011.

Pierre tombale de Calon de Saulx - collection du Musée Archéologique de Dijon © Radio France

Les tombes dans les églises

Au Moyen Âge, une nouvelle tradition s'impose sur les terres bourguignonnes. Celle de se faire inhumer dans une église. Qui étaient ces défunts ? Pourquoi ce choix plutôt que celui du cimetière comme les autres fidèles ? Que représente-t-on sur ces pierres ? Réponse dans ce nouveau numéro d'Histoires de la Côte-d'Or.

à gauche Pierre de Guynot de Monge / à droite Pierre de Maître Delables et sa femme © Radio France

Légende de la carte de 1574

Carte de Dijon vers 1574 © Radio France