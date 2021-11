La genèse des appellations d’origine, une histoire de lutte des vignerons

Des années de combat et le vote de plusieurs lois ont été nécessaires pour que les vignerons fassent leurs places face aux négociants. En effet, il fut un temps où le nom du lieu imprimé sur l'étiquette de la bouteille de vin n'indiquait pas l'origine du raisin, mais plutôt son lieu de transformation. Pour assurer que le raisin venait bien du terroir promu, il aura fallu que les vignerons et les citoyen(ne)s de la Côte d'Or se mobilisent pour faire valoir la singularité et la qualité du raisin local. Jean-Pierre Garcia historien chargé de mission à la chaire UNESCO Culture et Tradition du vin à l’université de Bourgogne vous explique comment et pourquoi les appellations d’origine sont devenues une norme, mais aussi une nécessité.



Plan d'un vignoble Gallo-Romain © Radio France - Céline Henry