Le Front Populaire à Dijon et en Côte-d'Or

Le contexte

En 1935, les différentes forces politiques de gauche se rassemblent pour faire bloc aux idées fascistes et sortir les français du chômage. À Dijon, Robert Jadillier membre de la SFIO (Section française de l'Internationale ouvrière), ancien Parti Socialiste, est élu au siège de maire. Il sera également ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones entre 1936 et 1937 dans le gouvernement de Léon Blum.

Robert Jardillier en 1932 © Radio France

14 juillet 1935

C'est la date de la naissance officielle du Front Populaire. À Dijon et dans les plus grandes villes de France, les partis de gauche s'engagent à s'unir pour "le Pain, la Paix et la Liberté". Dans la capitale de la Bourgogne ils sont plusieurs milliers à manifester dans les rues ce 14 juillet 1935. Après la victoire du Front Populaire aux élections législatives de 1936, les premières grèves apparaissent. L'une des plus connues en Côte-d'Or concerne les usines Terrot.

Tract du Rassemblement populaire de Dijon, juin 1936. © Radio France

Les réactions patronales

Les grèves de 1936 sont très soutenues par la population. À Dijon la municipalité fournit même les repas aux grévistes occupant leurs usines. Du côté du patronat, certains directeurs d'usine sont à la fois surpris par le mouvement et menaçants.

La chute du Front Populaire

L’héritage du Front populaire dans notre société actuelle est encore très visible : droit de grèves, défilés, congés payés, naissance de la SNCF etc. En 1937, le nombre d'adhérents pour les organisations syndicales et politiques de gauche. En Côte-d'Or, la SFIO passe à 3000 membres. Puis, après deux ans au pouvoir, les Radicaux se retirent de la majorité et abandonnent les autres forces de gauche. L'un des derniers événements du Front Populaire c'est la grève générale du 30 novembre 1938 organisée par la CGT. 800 000 ouvriers sont licenciés dans toute la France.

Pour aller plus loin

Histoire du Front populaire, Jean Vigreux - 2016

Le Front Populaire en France, Serge Wolikow - 1999