L'histoire de Mai 68 à Dijon et en Bourgogne

Université dijonnaise occupée par les étudiants et l'enseignant grévistes

Comment le mouvement de Mai 68 est apparu à Dijon ? Ce sont d'abord les étudiants et les lycéens qui lancent les manifestations. Ils seront suivis par les ouvriers, les cheminots et les femmes. Mais tous les dijonnais ne sont pas grévistes, certains soutiennent le gouvernement De Gaulle.

Notre historien du jour

Il s'agit de Morgan Poggioli chercheur associé au LIR3S à Dijon.

Le mouvement étudiant

Comme nous l'avons appris dans les livre d'histoire, le mouvement de Mai 68 commence en réalité le 22 mars à l'université de Nanterre. Ce même jour un rassemblement d'étudiants et lycéens a aussi lieu à Dijon. Mais les revendications ne sont pas les mêmes. À Nanterre les jeunes se mobilisent contre la guerre du Vietnam. À Dijon, on proteste pour la libre circulation des filles et des garçons entre les différentes cités universitaires qui étaient alors non-mixtes.

Le mouvement des grèves

30 mai 1968 : nouvelle manifestation des syndicats après un meeting au palais des congrés © Radio France

Les ressemblances avec le Front Populaire de 1936

23 mai 1968 : grévistes à la chocolaterie Lanvin sur le boulevard Carnot © Radio France

L'anti-Mai 68