Histoire de Rue - L'horloge Dewailly

Installée dans un premier temps place Gambetta, l'horloge Dewailly a déménagé. On vous raconte l'histoire de la place "Marie sans chemise" avec Alexis Lecomte.

L’horloge Dewailly se trouve au bout de la rue des Sergents dans le centre-ville d'Amiens. Il s’agit d’une grande colonne en bronze dans un style rococo, très décorée, qui supporte une horloge et à sa base on trouve une statue de femme dénudée qu’on a surnommé « Marie sans chemise ».

Cette horloge date en fait de l’an 2000 ! Pourtant nous pouvons voir, ci-dessus, une carte postale ancienne de 1908 où on voit cette fameuse horloge sur la Place Gambetta. En fait cette horloge a une histoire rocambolesque !

Sur cette autre photo de la place Gambetta on voit également l'horloge Dewailly installée à cet endroit.

Les origines de "Marie sans chemise"

Il faut remonter aux origines de cette horloge, pour la comprendre. Elle a été offerte en 1896 par Louis Dewailly, ancien maire d’Amiens et construite par l’architecte Charles-Emile Riquier, passionné de ferronnerie d’art et sur laquelle on demande au sculpteur picard, Albert Roze, d’y ajouter une statue en bronze qui représente une déesse du printemps. Cette statue est une femme nue qui provoqua à l’époque un gros scandale, certains y voyaient le symbole de l’amour, d’autres crient au scandale, à tel point qu’on va parfois l’habiller d’une chemise et c’est là où elle prend le surnom de « Marie sans chemise ».

Mais cette horloge sulfureuse a été construite dans un but très précis, qu’on oublie, et qui n’était pas celui de choquer.

On est à la fin du XIXe siècle, une période de fort développement du train. Les trains nécessitent d’avoir des horaires très précis, et donc cette horloge publique était destinée à indiquer l’heure aux amiénois.e.s qui ne possédaient pas de montre !

Des morceaux de l'horloge égarés

L’horloge en face de nous date donc de 2000. Pourtant l’horloge d’origine a survécu sans dégât aux deux Guerres Mondiales, mais elle était située à l’origine sur la place Gambetta. Le place amiénoise qui sera presque totalement détruite en 1940 et donc lors de la reconstruction de la place en 1953, on décide de retirer l’horloge car on considérait qu’elle « nuirait à l’architecture amiénoise ».

Entre temps, on va perdre des morceaux de l’horloge. Finalement en 2000, le maire Gilles de Robien décide de reconstruire l’horloge Dewailly à l’identique mais cette fois un peu plus loin, sur la rue des Sergents.

