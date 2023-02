Histoire de Rue - L'Hôtel de ville d'Amiens : évolution et analyse des détails de la façade

L'Hôtel de ville et sa façade imposante sont dans les immanquables lors d'une balade touristique. Que faut-il savoir et regarder quand on se trouve face à ce monument ? La réponse avec Alexis Lecomte!

L'Hôtel de ville d'Amiens à travers le temps. © Radio France - Alexis Lecomte

Cœur de la vie civique, l'Hôtel de Ville a quelques airs parisiens ! C'est un monument assez insolite. On vous explique pourquoi. Il ressemble au Palais du Luxembourg de Paris, l’actuel siège du Sénat, et c’est volontaire ! La façade principale actuelle a été construite au XVIIIème siècle, avec des travaux au XIXème siècle qui permettent de construire les deux ailes, dans un style néoclassique en pierre, avec des colonnes et statues qui s’inspirent de ce Palais du Lux de Marie de Médicis. Le Palais du Luxembourg à Paris - © Sénat Une grille délimitait le parvis Le mieux c’est de rentrer dans la cour de cet hôtel de ville pour observer de plus près, mais à une certaine époque on ne pouvait pas entrer librement dans cette cour, la physionomie a beaucoup évolué. L'hôtel de ville et sa grille ! Au XVIIIe siècle, la façade principale est tournée vers l’autre côté, la place du fil et le beffroi.

Puis au XIXème siècle, l’entrée se fait par la façade sud donnant sur la cour d’honneur séparée par une grille. Sur cette carte postale de 1950, on observe cette grille qui marquait une distance entre la rue et le bâtiment. En 1992, cette grille a été déplacée en 1992 par Gilles de Robien et se trouve maintenant à l’entrée du parc de la Hotoie. Des détails sur la façade Une fois qu’on est dans la cour d’honneur de l'Hôtel de ville, il y a plein de détails assez marrants à observer, et notamment des personnages ! Les détails de la façade de l'Hôtel de ville d'Amiens © Radio France - Chloé Bidet Sur la façade, on trouve plusieurs personnages : anciens maires d’Amiens, des anciens combattants contre les espagnols et un roi de France ce qui est particulier sur un bâtiment de la République. Mais, le roi Louis VI le Gros a aidé les bourgeois à se débarrasser du comte au XIIème siècle pour diriger la ville, symbole important de l’histoire d’Amiens et des libertés communales. On peut également voir une belle horloge avec deux licornes autour, symbole de pureté et de la ville d’Amiens. Amiens, une ville pure donc avec un hôtel de ville assez insolite Histoire de Rue est aussi à retrouver sur Instagram