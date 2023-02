Histoire de Rue - La place Gambetta à Amiens, de l'Antiquité à aujourd'hui

La place Gambetta a toujours été un lieu de grande importance depuis les origines d'Amiens. De l'Antiquité à sa forme plus actuelle, on découvre comment elle a évolué avec Alexis Lecomte.

Aujourd’hui la place Gambetta est une place centrale où on vient se reposer sur l’herbe et profiter des commerces et des cafés. L’aspect actuel date globalement de la reconstruction des années 1950. Mais cette idée de place centrale on la retrouve dès l’Antiquité !

D'ailleurs si vous regardez bien cette place, vous verrez deux petites installations rondes en pierre recouvertes par une vitre.

Ce sont ce qu’on appelle « les yeux », c'est-à-dire des puits de lumière qui permettent d’apercevoir les vestiges du forum gallo-romain sous la place Gambetta. Ces vestiges sont sous nos pieds et ont plus de 2000 ans !

Un saut dans le passé, lorsque Amiens était gallo-romaine et s’appelait à cette époque Samarobriva, ce qui veut dire « le pont sur la Somme ». Le Forum était le centre politique, religieux, civique, économique de la ville, donc déjà à ce moment là, la place Gambetta jouait un rôle central dans la ville et ça ne fera que se confirmer par la suite.

C’est un lieu qui a toujours concentré de fortes activités, notamment économiques, encore aujd'hui on a la rue des 3 cailloux juste à côté.

La place Gambetta avant la Première Guerre mondiale.

Cette photo d'archives date d’avant la première guerre mondiale où l’on voit d’ailleurs des commerces installés directement sur ce qui est aujourd’hui des pelouses !

La place Gambetta a été considérablement détruite au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à tel point qu’on réaménage une nouvelle place dans les années 50 et 60 ! Nous vous en reparlerons car un des emblèmes d'Amiens a changé de place. Lors de la reconstruction de la place Gambetta, la fameuse horloge Dewailly qui depuis le début du XXe siècle était à cet endroit s'en est allée quelques mètres plus loin.