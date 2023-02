Histoire de Rue - La rue de l'Amiral Courbet et ses façades de maisons gravées

La rue de l'Amiral Courbet part de la place René Goblet et vous permet de vous diriger vers le quartier Saint-Leu. Si elle est une petite rue tranquille aujourd'hui, on y retrouve des traces de notre histoire !

La rue de l’Amiral Courbet possède des éléments qui nous plongent dans l'histoire ! Des traces intrigantes du XVIIIème siècle qui attestent du passé militaire de la ville.

Une façade de la rue de l'Amiral Courbet © Radio France - Alexis Lecomte

On va voir des numéros gravés sur certaines façades de maison qui n’ont pas été détruites lors du grand incendie de 1940 qui a fait disparaître 70 % du patrimoine. Ces numéros gravés proviennent de l’ancienne numérotation des habitations d’Amiens et qui sont liées au passé militaire de la ville.

Des militaires hébergés chez les habitants

Carte postale de 1902 de la rue de l'Amiral Courbet.

Sur cette carte postale de 1902, on voit le capitaine de la Rupelle à cheval, dans cette rue de l'Amiral Courbet, après avoir passé en revue les troupes. Et c’est une scène courante car dès 1597, une citadelle est implantée à Amiens qui devient une ville de garnison, mais dans les premiers temps, elle n’est pas équipée de caserne pour accueillir les militaires qui se retrouvent alors hébergés chez les habitants, c’est le "Airbnb" du soldat.

Une ordonnance royale de 1er mars 1768 a mis en place la numérotation des maisons pour mieux organiser la répartition des soldats.

A l’époque, à Amiens, c’est la place d’arme, l’actuelle place Gambetta qui est le centre de la ville et c’est à partir de ce point que les maisons sont numérotées en spirale des numéros 1 à 5402. Et on retrouve encore aujourd’hui des traces de ces numérotations notamment dans cette rue.

La numérotation militaire de l'époque. © Radio France - Alexis Lecomte

On peut voir au dessus de la plaque 61, le numéro 4974 gravé dans la pierre, c’est donc une habitation qui accueillait des soldats en fonction à Amiens. Vous pouvez vous amuser à en chercher un peu dans la ville, c’est drôle d’avoir 2 numéros sur une même façade, parce qu’on a abandonné ce système de numérotation sous Napoléon en 1804 où on met en place la numérotation classique de nos rues.

Pensez-y la prochaine fois en vous baladant dans le centre-ville !

