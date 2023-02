Histoire de Rue - Le Beffroi d'Amiens : entre prison et archives, comment a-t-il évolué à travers le temps ?

La place Maurice Vaast a toujours été un lieu fréquenté à Amiens. On y retrouve le Beffroi mais aussi les Halles et le marché. Remontons aux origines du lieu avec Alexis Lecomte!

La place Maurice Vast est une place très centrale à Amiens. On ne peut pas manquer le Beffroi de la ville qui est un monument très important de l’histoire d’Amiens !

A travers l'histoire, le lieu a toujours été très commerçant avec des marchés. On y trouve les halles, des bars, c’est un lieu de rassemblement. Et le Beffroi est le symbole de l’unité de la ville, du fait de ses origines.

Au pied du Beffroi d'Amiens, on trouvait déjà des marchés!

Le Beffroi a évolué au fil des siècles : construit au XIIe siècle peu après l’épisode de la Commune d’Amiens en 1113 qui marque la victoire des bourgeois de la ville, enrichis par le tissu, sur le seigneur local, le Comte de Boves, aidés par le Roi de France. C'est un symbole des libertés communales (maire, échevins, rassemblement…).

L'évolution du Beffroi

Le Beffroi d'Amiens © Radio France - Alexis Lecomte

Sur la carte postale de 1900 que vous pouvez-voir ci dessus, on note des différences.

Un monument qui a servi de prisons, conservations des archives… qui a été détruit au XVème siècle, incendié 3 fois dont la dernière en date est le bombardement allemand de 1940, mais il a été à chaque fois reconstruit. L’aspect actuel date de la dernière rénovation de 1990 sur le modèle du XVIIIe siècle.

Une particularité au-dessus de la porte principale

Les marmousets du Beffroi d'Amiens. © Radio France - Alexis Lecomte

Comme vous pouvez le voir, on retrouve deux sculptures qui représentent deux visages !

Des marmousets ajoutés lors de la restauration du Beffroi. Ils représentent les deux maires en poste lors de la restauration achevée en 1990. A gauche, c'est le maire communiste René Lamps qui est représenté avec un petit bonnet et une faucille. A droite Gilles de Robien est sculpté avec un petit brushing bien soigné !

Vous lèverez les yeux la prochaine fois en passant devant !

