Histoire de Rue - Le Cirque Jules Verne

Rendez-vous place Longueville aujourd'hui pour connaître l'histoire du Cirque Jules Verne, le plus grand cirque en dur de France !

Le Cirque Jules Verne est le plus grand cirque en dur de France avec une capacité de 1650 places ! Ce cirque est le symbole d’une longue tradition locale, il fait partie de l’identité amiénoise au même titre que la cathédrale ou l’horloge Dewailly.

La tradition du cirque à Amiens remonte à 1845 et à cette époque, on élève chaque année pour la Foire saint Jean un bâtiment éphémère en planches que l’on démonte ensuite. Et cette foire se tenait ici même, sur l’ancien bastion de Longueville dont les fortifications ont été démantelées, permettant d’avoir une esplanade. Mais rapidement, on va se dire que ce serait pas mal d’avoir un vrai cirque en dur, à l’image de la ville de Reims en 1865. Les autorités locales vont travailler sur le projet mais c’est une aventure qui va s’avérer assez compliquée…

Le Cirque Jules Verne dans les années 1920.

Compliquée, surtout pour des raisons d’argent ! Face au coût de la construction d’un tel bâtiment, la ville décide d’abord de construire un cirque provisoire en bois dès 1874. Mais pour beaucoup, ce n’est pas suffisant, comme pour un certain Jules Verne qui défend l’idée d’un cirque en dur. Finalement, le projet est accepté en 1887 et le cirque construit en 1889. Mais les dépenses ont été colossales, 815 630 francs, un énorme coût pour l’époque ! Mais c’est un beau bâtiment qui va survivre à peu près aux dégâts des guerres !

Seul un obus endommage en 1916 la toiture et les buvettes, il y a quelques dégâts mais il est toujours debout. Sur la photo ci-dessus, on retrouve l’entrée du cirque dans les années 1920 avec des spectateurs qui sortent d’une séance avec les stands sur les côtés, on voit qu’il s’est remis rapidement de ces dégâts !