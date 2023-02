Histoire de Rue - Le parvis de la Cathédrale Notre Dame d'Amiens

La Cathédrale d'Amiens vient de fêter ses 800 ans. Quand on passe devant on ne peut pas la manquer, évidemment. Mais aujourd'hui c'est sur le parvis que l'on retrouve Alexis Lecomte pour regarder ce qu'il y a autour de notre grande Dame !

La place Notre-Dame à Amiens, comme une grande partie de la ville, a été presque entièrement détruite par les bombardements allemands en 1940. Sur notre carte postale du jour, nous pouvons observer le parvis avant la guerre et on constate que seulement deux bâtiments ont survécu aux destructions.

Le parvis de la Cathédrale d'Amiens avant les bombardements.

Si on se met dos à la Cathédrale, il y a la première maison sur la gauche, la « Maison de l’architecte » et la « Maison du Pèlerin » tout à droite. Ces maisons datent du début du XXe siècle. L’architecte Edmond Douillet est chargé de construire face à la Cathédrale une rangée de 6 maisons rappelant l’habitat bourgeois du Moyen-Âge, c’est pour cela qu’elles ont un style médiéval, il ne reste plus que ces deux là aujourd’hui.

Si on s'approche de plus près, on peut retrouver des têtes sculptées sur la maison du Pèlerin. Nous pouvons voir des références au Moyen-Âge avec un florilège de bouffons, troubadours… avec des expressions très drôles ! On dirait que certains ont un peu trop bu ou dans un état second.

Cette maison est en fait la reconstitution d’un bâtiment qui aurait accueilli des pèlerins au XVIIIe siècle.

Globalement, on retrouve des bâtiments qui datent de la reconstruction de la ville dans les années 1960/70. Mais il y a surtout un bâtiment qui a fait scandale et qu’on a un peu caché depuis, c’est la maison de verre !

Les belles maisons du parvis de la Cathédrale © Radio France - Alexis Lecomte

Du verre et du fer : une maison polémique à l'origine !

Dans les années 60, l’architecte Bernard Bougeault rachète un terrain en friche sur le parvis de la Cathédrale pour y construire un bâtiment qui sera à la fois son bureau et sa maison. Il imagine alors une structure en cube très novatrice, faite de verre et de fer, et qui crée une grosse polémique, modernité versus tradition. A tel point que quelques années plus tard, on construit un nouveau bâtiment à côté qui cache cette maison de verre depuis la cathédrale.

Cette place est un véritable mélange des genres !

