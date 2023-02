Histoire de Rue - Le square Jules Bocquet à Amiens

Le square Jules Bocquet à Amiens a traversé le temps avec son Palais de justice édifié en 1880. On part à la découverte de célèbre lieu amiénois avec Alexis Lecomte.

Le square Jules Bocquet, c'est une petite place entourée de monuments incroyables dans le centre-ville d'Amiens.

On peut s’arrêter sur le nom du square qui s’appelle Jules Boquet en hommage à un peintre amiénois de la 2e partie du XIXe siècle, mais lors de son inauguration, on l’a appelé officiellement « Jules Bocquet » avec un c, c’est une erreur qui n’a jamais été rectifiée depuis !

Que faut-il regarder sur cette place ?

Notre regard est tout de suite attiré par un bâtiment imposant qui est le Palais de Justice. Ce monument date du XIXe siècle, 1880, avec un style néoclassique (qui se réfère à l’Antiquité), mais avant lui, il y a avait depuis le XVIIe siècle à cet endroit un couvent : Le couvent des Célestins, détruit peu avant la révolution. On est passé d’un monument religieux à un monument qui rend la justice au nom de la république.

Le Logis du Roi, square Jules Bocquet © Radio France - Chloé Bidet

En face du Palais de Justice, il y a en effet cette grande maison en briques et en pierres, de style gothique flamboyant, le logis du roi, qui est l’ancien hôtel dit des Trois-Cailloux avec une tour polygonale qui abrite un bel escalier en colimaçon du XVIe siècle. On l’appelle ainsi puisque selon la légende, Louis XIII et Richelieu y auraient séjourné au XVIIe siècle lors du siège d’Arras contre les Espagnols en 1640. Bâtiment détruit au lendemain de la seconde GM et restauré par la suite !

Accolé au Logis du roi, on retrouve la Maison du sagittaire qui a été construite au XVIe siècle dans un style renaissance avec une façade en pierre blanche très décorée. Juste au dessus des 2 entrées, on voit deux petites sculptures de sagittaires, des petits personnages avec un arc, et qui ont donc donné leur nom à cette maison !

Il y aurait de quoi raconter ici, on a la vue sur la Cathédrale, au centre on retrouve un kiosque qui n’est pas du tout historique car il a été inauguré en 2000, et si vous regardez bien, vous avez d’autres trésors mais ça, je vous invite à venir voir par vous même !